Модульбанк: мы запускаем бесплатный бухгалтерский сервис для продавцов

Модульбанк объявил о запуске бухгалтерского сервиса для продавцов на маркетплейсах в рамках пакета Маркетплейс. Данные услуги бесплатны для предпринимателей на УСН 6% без сотрудников.

Сервис предлагает предпринимателям работать с бухгалтерами, поскольку они понимают все нюансы учета для маркетплейсов. При этом они несут финансовую ответственность за точность проделанных расчетов. Они могут учесть операции по импорту, в том числе сопровождать торговлю с Китаем и валютные операции. Также они смогут рассчитать налоги и отправить отчеты в налоговую. По количеству маркетплейсов ограничения отсутствуют, сообщает newsnn.ru. Член правления Модульбанка Павел Семенов говорит, что данный сервис МаркетБухгалтер имеет отличия от рыночных решений. Прежде всего, это не робот, а живой человек. Это профессиональный бухгалтер, который сможет прийти на помощь в любую минуту. Помимо этого, МаркетБухгалтер финансово ответственный, а это значит, что на него можно полностью положиться. Лучше уделить больше времени бизнесу, а бухгалтерией займутся профессионалы. Известно, что в начале месяца Модульбанк объявил о старте сервисов Маркетплейс. Они предназначены для бизнесменов, которые продают товары на торговых площадках. Здесь есть все необходимые инструменты для начала бизнеса, комфортной деятельности и успешных продаж. Также тут есть сервис для аналитики продаж МаркетМетрика и мгновенный вывод денег на расчетный счет. Доходы можно сразу выводить даже на карту физического лица с комиссией от 0 до 0,4% и с защитой от блокировки счета. Тут не будет лимитов и заградительных тарифов. Снять деньги можно в банкомате с комиссией 1%. Сервис отлично подходит для опытных предпринимателей и новичков. С его помощью можно подобрать нишу для начала предпринимательской деятельности, а также оптимизировать вложения и снизить риски, связанные с запуском собственного магазина на торговой площадке. Данный сервис предоставляют бесплатно до конца текущего года. Планируется появление дополнительных опций — специальных тарифов: МаркетИнститут для обучения торговле на маркетплейсах, кроме этого будет доступен МаркетМенеджер.Это полное сопровождение, в том числе помощь в сертификации, в подготовке карточек товаров и закупках продукции в Китае.

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