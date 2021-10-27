Об угрозах заявили организаторы феминистской выставки в Екатеринбурге

О хейте и угрозах, которые начали поступать в адрес организаторов и участниц, рассказала куратор выставки «Феминистские транслокальности» в Екатеринбурге Лира Рязанова.

По ее словам, 27 октября неизвестный Telegram-канал начал атаковать форму регистрации выставки, также в личные сообщения организаторов поступили оскорбительные комментарии. На данный момент девушки уже обратились в Роскомнадзор и пожаловались на канал, призывающий к травле, а также содержащий угрозы в адрес организаторов и участниц, сообщают «Вечерние ведомости». Лира отметила, что на открытии выставки будет усилена охрана. Также на одну из участниц подготовки проекта была совершена атака ботов, а ее данные скинули в Telegram-канал. Теперь вместе с юристами организаторы решают, как действовать дальше. Выставка откроется 3 ноября и продлится до 24 ноября. Напомним, в начале октября в Екатеринбурге была анонсирована «Неделя гордости» для натуралов. Планируется, что это будет фестиваль с выставками, лекциями и неформальными встречами для тех, кто придерживается традиционных взглядов на отношения. «Неделю гордости» для натуралов анонсировали общественники в Екатеринбурге

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