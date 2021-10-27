Отряд ЮИД из Каменска-Уральского стал лучшим в России

Отряд ЮИД из Каменска-Уральского стал лучшим в России
Отряд ЮИД из Каменска-Уральского стал лучшим в России
Сегодня, 18:48ОбществоФото: УГИБДД по Свердловской области
Юные инспектора дорожного движения из Каменска-Уральского заняли первое место во всероссийском слете отрядов ЮИД. Всего у свердловчан было 37 конкурентов.

Руководит отрядом ЮИД в Каменске-Уральском Ольга Забродина. Соревнования проходили на базе всероссийского детского центра «Орленок», сообщает отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.

В ходе смены ребята изучали культуру поведения на дорогах: проходили образовательный курс «Безопасность и Я», подтверждали полученные знания в квест-играх, интеллектуальных викторинах и на контрольном зачете по фигурному вождению велосипеда. Ключевым этапом смены стала работа подростков над созданием проектов, направленных на пропаганду правил безопасного поведения всех участников дорожного движения: пассажиров, водителей, пешеходов. Свои идеи дети представили в финале программы на итоговой выставке «Страна ЮИД», подчеркнули в ГИБДД.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Напомним, лучшие школьники Нижнего Тагила смогут бесплатно посетить представления в цирке.

Материалы по теме:
ГИБДДшкольникиКаменск-УральскийЮИД
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы