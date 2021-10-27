Плюс один: замначальника полиции Екатеринбурга увольняется

25 октября Владимир Мильков отработал свою последнюю смену. До этого длительное время начальник полиции Екатеринбурга был на больничном, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве. Инсайдеры сообщают сразу о нескольких коммерческих предложениях трудоустройства Милькова.
В Екатеринбургском УМВД офицер курировал дежурную часть, ранее занимал должность руководителя отдела ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В 2013 году Милькова назначили командиром екатеринбургского полка ДПС ГИБДД.
Пока на должность Владимира Милькова нет кандидатов.
Напомним, сразу четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга написала рапорта об увольнении в связи с выходом на пенсию. Одновременно с этим инсайдеры в главке заявили о возможном будущем переходе главы МВД Свердловской области генерала Александра Мешкова на повышение в Москву.