Плюс один: замначальника полиции Екатеринбурга увольняется

Подполковник Владимир Мильков написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. Это уже пятый высокопоставленный полицейский Екатеринбурга, который решил оставить службу.

25 октября Владимир Мильков отработал свою последнюю смену. До этого длительное время начальник полиции Екатеринбурга был на больничном, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве. Инсайдеры сообщают сразу о нескольких коммерческих предложениях трудоустройства Милькова. В Екатеринбургском УМВД офицер курировал дежурную часть, ранее занимал должность руководителя отдела ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В 2013 году Милькова назначили командиром екатеринбургского полка ДПС ГИБДД. Пока на должность Владимира Милькова нет кандидатов. Напомним, сразу четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга написала рапорта об увольнении в связи с выходом на пенсию. Одновременно с этим инсайдеры в главке заявили о возможном будущем переходе главы МВД Свердловской области генерала Александра Мешкова на повышение в Москву. СМИ: Генерал Мешков готовится к повышению в Москву

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