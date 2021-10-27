После июльского паводка дачники вброд добираются до своих участков под Нижним Тагилом

После дождевого паводка, который произошел в пригороде Нижнего Тагила в начале июля 2021 года, дачники коллективного сада № 1 ААГОК рядом с Вилюем не могут нормально добираться до своих участков.

Во время происшествия больше всего пострадали села Николо-Павловское, Краснополье и поселок Вилюй. Именно вокруг последнего оказались разрушены несколько дамб. На данный момент частично отремонтирована объездная дорога, ведущая к железному мосту, однако проехать по нему могут не все машины. Это связано с шириной моста. Многим жителям приходится добираться до участков вброд, сообщает ИА «Все новости». Ездим на машине прямо через реку, которая находится рядом с мостом. Пока еще можно делать это вброд, но скоро зима и этот путь будет закрыт,рассказала владелица одного из домов. Ранее дачники могли доехать по другой объездной, ведущей через дамбу, но вода смыла и эту дорогу. Тогда уральцы обратились к главе Горноуральского округа Дмитрию Летникову с просьбой отремонтировать плотину и дорогу. Жители отметили, что работы планировалось начать 9 октября. Пока что техника так и не прибыла. О том, что в скором времени вопрос будет решен, заявили в администрации ГГО. По словам первого замглавы окружной администрации Александра Гудач, на данный момент архитектурная компания «Уралкомплект-Наука» из Екатеринбурга разрабатывает план восстановления дамбы. Теперь работы планируется начать в первых числах ноября. Напомним, в конце сентября стало известно, что в Верхней Салде паводок вызвал загрязнение земель и вод нефтепродуктами. По подсчетам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области убытки составили почти 11 миллионов рублей. Почти 11 миллионов рублей ущерба нанёс паводок землям в Верхней Салде

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter