После июльского паводка дачники вброд добираются до своих участков под Нижним Тагилом

После июльского паводка дачники вброд добираются до своих участков под Нижним Тагилом
После июльского паводка дачники вброд добираются до своих участков под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:45ОбществоФото: 1MI
После дождевого паводка, который произошел в пригороде Нижнего Тагила в начале июля 2021 года, дачники коллективного сада № 1 ААГОК рядом с Вилюем не могут нормально добираться до своих участков.

Во время происшествия больше всего пострадали села Николо-Павловское, Краснополье и поселок Вилюй. Именно вокруг последнего оказались разрушены несколько дамб. На данный момент частично отремонтирована объездная дорога, ведущая к железному мосту, однако проехать по нему могут не все машины. Это связано с шириной моста. Многим жителям приходится добираться до участков вброд, сообщает ИА «Все новости».

Ездим на машине прямо через реку, которая находится рядом с мостом. Пока еще можно делать это вброд, но скоро зима и этот путь будет закрыт,рассказала владелица одного из домов.

Ранее дачники могли доехать по другой объездной, ведущей через дамбу, но вода смыла и эту дорогу. Тогда уральцы обратились к главе Горноуральского округа Дмитрию Летникову с просьбой отремонтировать плотину и дорогу. Жители отметили, что работы планировалось начать 9 октября. Пока что техника так и не прибыла.

О том, что в скором времени вопрос будет решен, заявили в администрации ГГО. По словам первого замглавы окружной администрации Александра Гудач, на данный момент архитектурная компания «Уралкомплект-Наука» из Екатеринбурга разрабатывает план восстановления дамбы. Теперь работы планируется начать в первых числах ноября.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Верхней Салде паводок вызвал загрязнение земель и вод нефтепродуктами. По подсчетам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области убытки составили почти 11 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
садоводыдачасадыпаводокНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы