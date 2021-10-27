«Ростелеком» продает за 40 млн телефонную станцию на Вагонке в Тагиле

Административное пятиэтажное здание на ул. Максарева, 10 в Нижнем Тагиле агентство недвижимости «Ростелекома» впервые выставило на продажу за 40 млн рублей. Месячная аренда пятиэтажки оценивается в 250 тысяч рублей.

В здании на улице Максарева, 10 ранее находилась автономная телефонная станция. Так как технологии меняются, у нас все сжимается, нам для эксплуатации наших новых мощностей АТС такое большое здание не требуется, сообщил редакции TagilCity.ru представитель «Ростелекома». Площадь здания составляет 4790,1 кв. м. В помещениях есть необходимые коммуникации, лифт и подвал. Рядом расположена парковка. Пятиэтажка стоит на административном земельном участке, площадь которого 5295 кв. м. Помещения от 10 до 700 квадратных метров сдают в аренду за 350 рублей/кв. м. Продавец предлагает снять 1-4 этаж здания за 250 тысяч рублей в месяц. АТС-31 с 1990 года служила для абонентов домашних телефонов в Нижнем Тагиле. Сейчас, по словам представителя «Ростелекома», в здании по-прежнему находится оборудование, которое обслуживают специалисты. При продаже его переместят в другое место. Напомним, на Вагонке продается общежитие на улице Тельмана, 1. Стоимость объекта недвижимости составляет 45 млн рублей.

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