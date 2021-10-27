Штрафами за нарушение самоизоляции грозят родителям екатеринбургских школьников

Штрафами за нарушение самоизоляции грозят родителям екатеринбургских школьников
Штрафами за нарушение самоизоляции грозят родителям екатеринбургских школьников
Сегодня, 17:20ОбществоФото: 1MI
Родители школьников в Екатеринбурге, которых отправляли на дистанционное обучение из-за коронавируса в классе, приходят уведомления от Роспотребнадзора. В них указано, что нарушение самоизоляции грозит штрафами до 40 тысяч рублей.

Родители в недоумении. Они не понимают, что делать, если ребенку нужно выходить в школу, а Роспотребнадзор требует соблюдать режим, пишет Е1 со ссылкой на одну из родительниц.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора в Свердловской области пояснили, что в каждом случае нужно разбираться индивидуально.

Сразу же после того, как информация о положительном случае поступает специалистам, они начинают работу — проводят расследование, выявляют контактных и принимают решение о дополнительных мерах. Только потом высылаются уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции, объясняют в Роспотребнадзоре.

Еще одна проблема, на которую жалуются родители — детей долго отправляют на дистант. Они заявляют, что если в классе выявлен случай заболевания, то дети продолжают заниматься еще несколько дней.

Также в Рспотребнадзоре добавили, что задержка действительно есть. Получение результатов анализа занимает около двух суток, по словам специалиста, а потом требуется предписание Роспотребнадзора. До этого момента школа не может отправить учеников на карантин.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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