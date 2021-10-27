В Астрахани объявили о старте экспедиции «Душа Каспия»

В настоящее время животное занесено в Красную книгу, это первое комплексное исследование такого масштаба за десять лет, пишет newsnn.ru. В онлайн-формате участникам дали напутствия губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова и председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
В изучении краснокнижных животных также принимают участие представители фонда «Чистые моря», а также Астраханского государственного заповедника. Они осуществляют авиамониторинг, берут биопробы и ставят на тюленей радиодатчики. Руководитель научной группы экспедиции, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов показал журналистам, как выглядит радиометки, и пояснил, что для тюленей они безопасны. Их крепят на холку или спину, а при первой же линьке радиометки слетают.
Также журналистам рассказали об ограничениях, при которых датчик крепить нельзя: размер животного меньше среднего, болезненное состояние особи и беременность самки.
Партнерами экологического проекта «Душа Каспия» выступили компании ПАО «Лукойл», ФГУП «Росморпорт» и Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ». Данные организации занимаются различными направлениями деятельности, но их объединяет заинтересованность судьбой каспийского тюленя.
Оператором проекта «Душа Каспия» является фонд «Чистые моря». Его генеральный директор Василий Богословский пожелал проекту объединения вокруг него ученых, политиков, представителей бизнеса и общественности всех прикаспийских государств.