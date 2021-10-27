В Астрахани объявили о старте экспедиции «Душа Каспия»

В изучении краснокнижных животных также принимают участие представители фонда «Чистые моря», а также Астраханского государственного заповедника. Они осуществляют авиамониторинг, берут биопробы и ставят на тюленей радиодатчики. Руководитель научной группы экспедиции, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов показал журналистам, как выглядит радиометки, и пояснил, что для тюленей они безопасны. Их крепят на холку или спину, а при первой же линьке радиометки слетают.