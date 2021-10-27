В Уфе завершился первый Международный форум алкогольной индустрии «Высший Градус»

Владимир Ионкин обратил внимание на то, что к крупным и малым розничным сетям, а также к отдельным магазинам принято применять некий универсальный подход. Однако проблем у больших федеральных сетей, уверен представитель АКОРТ, значительно больше: на них возложено больше ответственности, за ними пристальней наблюдают контролирующие органы. «Сейчас на государственном уровне много говорят о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, – сказал Владимир Ионкин. – Но все-таки 30% всего товарооборота в ритейле обеспечивают именно крупные федеральные сети, где цены на 10% ниже, чем в остальной рознице». Он выразил надежду, что «Высший Градус» станет той площадкой, на которой проблемы и предложения крупных сетей будут услышаны государством.