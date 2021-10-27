Всплеск смертности произошел за три месяца в Верхней и Нижней Салде

Всплеск смертности произошел в Верхней и Нижней Салде за июль, август и сентябрь 2021 года. За этот период скончались 422 человека.

Отмечается, что за три месяца скончались почти столько же салдинцев, сколько за предыдущие пол года, пишет Vsalde со ссылкой на данные ЗАГСа Верхнесалдинского района. Текущим летом была проведена реорганизация, которая привела к объединению ЗАГСов Верхней и Нижней Салды. Кроме того, за тот же период родились 116 детей, из них 56 девочек и 60 мальчиков. В 2020 году в Верхней Салде родились 389 детей, из них 200 девочек и 189 мальчиков. Число скончавшихся составило 798 человек. В Нижней Салде за тот же период родились 147 детей, а скончались 270 человек. В первой половине 2020 года в Верхней Салде родились 190 детей, среди которых 83 девочки и 107 мальчиков. Скончались 362 человека. В Нижней Салде родился 71 ребенок и скончались 107 человек. В каждый из указанных периодов рождаемость почти в два раза ниже смертности.

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