Юрист рассказал, на что важно обращать внимание при оформлении кредитов

Популярные уловки банков в сфере кредитования раскрыл доктор юридических наук Иван Соловьев. Он объяснил, на что именно нужно обращать внимание при заключении договора на кредит.

По словам юриста, прежде всего необходимо решить, действительно ли будущему заемщику нужна та вещь, на приобретение которой он планирует взять деньги в банке. Об этом сообщают «Народные новости». Иван Соловьев отметил, что часто люди совершают покупки под влиянием рекламы или спонтанного желания заполучить какой-то предмет в свою собственность. А если без покупки в кредит не обойтись, то очень желательно рассчитать свои силы, заранее прикинув размер ежемесячного платежа и итоговой переплаты, а также оценив возможность отдавать долг, исходя из объема семейного бюджета. По словам юриста, после таких подсчетов человек обычно понимает, что кредит ему брать невыгодно. Но если поход в банк все же состоялся, необходимо изучить кредитный договор буквально «под микроскопом». В документе обязательно должны быть указаны: сумма кредита, сроки и порядок выдачи его заемщику, а также возврата полученного займа, размеры комиссий и процентов. Соловьев пояснил, что помимо вышеперечисленного внимание стоит обращать также на реквизиты кредитной организации, верность заполнения данных, момент начала начисления процентов, график уплаты процентов и тела долга, а также на возможность и условия досрочного погашения. В довершение юрист перечислил вероятные способы мошенничества при выдаче займа. В их числе — требование об оплате какой-то суммы до или после получения кредита, необходимость подписать договор купли-продажи на залог, оформление кредитной карты с высылкой ее по почте и другие.

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