Ленточка перерезана, кошка запущена, подарки вручены. В Нижнем Тагиле сегодня открылся официальный дилер Мазда

Вместе с директором автоцентра Натальей Дровосековой почетную обязанность разрезать краснуюлентудоверили первому клиенту автосалона Мазда Антону Цыпушкинупосле чего ему был вручен памятный подарок.

Я сегодня приехал в автосалон, чтобы посмотреть, прицениться. Я планирую покупать машину, и, скорее всего, остановлю свой выбор на Мазде 6. Мне очень нравится дизайн этой машины, просторность ее салона, к тому же, я слышал положительные комментарии о ней моих знакомых, владельцев такого автомобиля рассказал корреспонденту Tagilcity Антон Цыпушкин.

Положительной особенностью этого автоцентра, по мнению первых его клиентов, является уютная обстановка. В приемной автосалона можно посидеть на кожаных диванах, почитать журналы на автомобильную тематику или посмотреть телевизор. Но, конечно, главным в автоцентре Мазда является большой выбор автомобилей в наличии, а также заказ автомобиля с возможностью быстрой его доставки в салон.

Наш клиент может как купить бестселлеры Мазда, такие как Мазда 3, 6, СX-7, так и заказать более редкие модели. К примеру, шикарный и довольно редкий кабриолет Мазда, модель MX-5, покупатель может получить уже через неделю после его заказа объяснил руководитель отдела продаж автоцентра «АВТОПЛЮС» Андрей Серков.

Руководство автоцентра стремится к тому, чтобы помимо популярных моделей Мазда в Нижнем Тагиле как можно быстрее появлялись новинки производителя. Например, одна из Мазда 3, находящихся в выставочном зале автоцентра, представлена в совершенно новом и очень приятном «бронзовом» цвете. Это новинка цветовой палитры Мазда. Автомобили такого цвета начали сходить с конвейера только в октябре. А в конце ноября тагильчане уже могут приобрести Мазду такого необычного нового оттенка.

Так же быстро мы планируем привезти и новую модель Мазда, CX-5, о продаже которой совсем недавно официально заявил производитель. Это кроссовер, модель похожа на СX-7, но она более компактна, и значит на ней легче производить маневры и, например, парковаться. Так вот, машины этой модели в автоцентре «АВТОПЛЮС» появятся уже в феврале уточнил Андрей Серков.

Корреспондент Tagilcity, любуясь выставленными в салоне блестящими красивыми машинами, поинтересовалась у сотрудников автоцентра, в чем они видят качественное преимущество автомобилей Мазда перед другими.

Марка Мазда известна и любима во всем мире. Ее автомобили характеризует стильный дизайн, «кошачий взгляд» передних фар, просторность салона, качество всех деталей автомобиля. Некоторые производители, стремясь уменьшить стоимость машины, ставят не очень качественные детали. Завод Мазда так не делает. Не доверяет он и сборку заводам на территории других стран, боясь потерять в качестве автомобилей. Также Мазду отличает очень хорошая управляемость ответила менеджер по маркетингу автоцентра Ирина Уманская.

Помимо продажи автомобилей автоцентр предлагает услуги гарантийного и послегарантийного обслуживания, автострахования и кредитования, а также возможность приобретения оригинальных аксессуаров и запасных частей. Причем застраховать свой автомобиль в салоне смогут не только владельцы Мазда, но и хозяева машин других марок.

Большим нашим достижением является сотрудничество с различными крупнейшими банками страны в автокредитовании. Это «Сбербанк России», «ВТБ-24», «Русфинанс Банк», в ближайшее время начнем сотрудничать с «Газпромбанком». Это делается для того, чтобы клиент смог сам выбрать тот банк, который ему больше подходит. В нашем салоне можно взять автокредит от 6 месяцев до 7 лет. У нас есть предложения кредитования без первоначального взноса, что часто бывает важно для клиентов. Покупателям автомобиля Мазда предоставлена возможность взятия кредита от 8,7 процентов годовых рассказала старший менеджер отдела кредитования и страхования автоцентра «Авто Плюс Тагил» Елена Карасева.

В день открытия официального дилера Мазда его сотрудников поддержали представители партнера автоцентра, швейного ателье, обеспечивающего спецодеждой работников «АВТОПЛЮС». Они зашли в автосалон, а потом проследовали и в сервис, держа на руках симпатичного серого кота. Корреспондент Tagilcity спросила сотрудников автоцентра, верят ли они в приметы, и те ответили: «Почему бы и нет, если примета хорошая». А визит в новое здание кошки – это, несомненно, хорошая примета.