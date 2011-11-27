Молодые энергетики предложили построить на Урале подземную АЭС
27 ноября 2011, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Молодые энергетики предложили в Свердловской области построить подземную атомную электростанцию малой мощности для предприятий, в чьей деятельности ценовая доступность энергии становится вопросом выживания.
Как сообщает ИТАР-ТАСС это предложение молодежным экспертным советом было озвучено на Уральском молодежном энергетическом форуме в Верхнем Тагиле. Участники форума рассматривали варианты решения проблемы низкой конкурентоспособности предприятий алюминиевой отрасли региона из-за удорожания электроэнергии.
В качестве возможного варианта решения этой проблемы молодежь предложила построить подземную АЭС.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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