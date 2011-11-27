Молодые энергетики предложили построить на Урале подземную АЭС

Как сообщает ИТАР-ТАСС это предложение молодежным экспертным советом было озвучено на Уральском молодежном энергетическом форуме в Верхнем Тагиле. Участники форума рассматривали варианты решения проблемы низкой конкурентоспособности предприятий алюминиевой отрасли региона из-за удорожания электроэнергии.