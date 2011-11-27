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Уральцы просят отправить их на Новый год в Антарктиду, Поднебесную и горы в Чили
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральцы просят отправить их на Новый год в Антарктиду, Поднебесную и горы в Чили

27 ноября 2011, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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