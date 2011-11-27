Уральцы просят отправить их на Новый год в Антарктиду, Поднебесную и горы в Чили

Спрос на новогодние поездки в этом году намного выше, чем в прошлом. Этот же факт отмечают и в страховых компаниях. По словам вице-президента Уральской ассоциации туризма Сергея Бузько, самые популярные направления на грядущие праздники — это Европа и пляжный отдых.