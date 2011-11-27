Уральцы просят отправить их на Новый год в Антарктиду, Поднебесную и горы в Чили
27 ноября 2011, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Уральские турфирмы отмечают ажиотаж: многие на зимние каникулы хотят уехать за границу.
Спрос на новогодние поездки в этом году намного выше, чем в прошлом. Этот же факт отмечают и в страховых компаниях. По словам вице-президента Уральской ассоциации туризма Сергея Бузько, самые популярные направления на грядущие праздники — это Европа и пляжный отдых.
Среди европейских стран популярны горнолыжные курорты — Австрия, Франция, Италия, Швейцария. Неизменный интерес остается к Финляндии — стране чистого снега и Санта-Клауса. По его словам, в последнее время любители горнолыжного отдыха начали проявлять интерес к дальним направлениям: горнолыжным курортам США и Чили. Среди теплых стран лидером новогодних праздников является Таиланд. В лидеры среди «теплых» направлений выбивается Китай.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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