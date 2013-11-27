29 ноября в Нижнем Тагиле будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ
В рамках подготовки к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря, Свердловским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» при поддержке Администрации города Нижний Тагил был проведен ряд информационно-профилактических мероприятий.
Как сообщили нам в управлении социальных программ и семейной политики Администрации города, студенты из пяти средних профессиональных учебных заведений и Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, а также молодежь Уралвагонзавода прошли анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Около 800 человек посетили выставку «Знать. Помнить. Жить». Все участники акций получили консультацию специалистов центра и ответы на интересующие вопросы.
29 ноября в Нижнем Тагиле состоится профилактическая акция «Узнай свой ВИЧ-статус», в рамках которой будет организована работа мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. На Привокзальной площади с 16.00 до 19.00 всех желающих будет ждать микроавтобус марки «Баргузин», где можно пройти тестирование на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Также будет организована работа волонтеров по распространению информационно-просветительских материалов.
Добавим, что в Свердловской области по состоянию на 1 ноября 2013 года официально зарегистрировано 65 000 случаев ВИЧ-инфекции, показатель распространенности составил 1470,0 на 100 тысяч населения, что превышает общероссийский показатель в 3 раза (более 1,5% населения области по официальной статистике являются ВИЧ-инфицированными). В последние годы в области ежегодно выявляется по 5500-6000 новых случаев ВИЧ-инфекции. В настоящее время наибольшему риску инфицирования подвержены люди трудоспособного возраста, не осознающие наличия у них факторов риска заражения ВИЧ. 83,2% ВИЧ-инфицированных, выявленных в текущем году, это люди в возрасте 18-39 лет.