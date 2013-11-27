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29 ноября в Нижнем Тагиле будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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29 ноября в Нижнем Тагиле будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ

27 ноября 2013, 14:10ОбществоЕвгения
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