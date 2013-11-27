29 ноября в Нижнем Тагиле будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ

Как сообщили нам в управлении социальных программ и семейной политики Администрации города, студенты из пяти средних профессиональных учебных заведений и Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, а также молодежь Уралвагонзавода прошли анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Около 800 человек посетили выставку «Знать. Помнить. Жить». Все участники акций получили консультацию специалистов центра и ответы на интересующие вопросы.

29 ноября в Нижнем Тагиле состоится профилактическая акция «Узнай свой ВИЧ-статус», в рамках которой будет организована работа мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. На Привокзальной площади с 16.00 до 19.00 всех желающих будет ждать микроавтобус марки «Баргузин», где можно пройти тестирование на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Также будет организована работа волонтеров по распространению информационно-просветительских материалов.