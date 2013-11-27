Бизнес-спецназ: предприниматели Нижнего Тагила нестандартно подходят к развитию своего дела (ФОТО)

Например, в прошедшее воскресенье все посетившие узнали, что Яндекс.директ – популярная услуга от известной поисковой системы, способная привлечь к определенному бизнесу целевую аудиторию. Одному из предпринимателей, кстати, даже настроили эту услугу, продемонстрировав другим основные шаги на большом экране.

Всю необходимость подобных встреч сложно переоценить, поскольку в век развития и бизнеса, и технологий, с помощью которых бизнес развивается, появляется множество новых подходов, поэтому на традиционных способах, надо сказать, «далеко не уедешь».

Портал TagilCity.ru накануне пообщался с одним из организаторов сообщества – Владиславом Агинских. Он рассказал, что, познакомившись с Александром Дементьевым в социальной сети, решил предложить молодому человеку, вариант проведения регулярных встреч для тагильчан. Второй, кстати, уже имеет опыт в организации международного проекта «Бизнес Молодость». Александру эта идея понравилась, договорившись о встрече, обсудили основные вопросы осуществления задуманного.

Встреча, прошедшая в минувшее воскресенье, 24 ноября, кстати, проходила в рамках игры «Бизнес-спецназ». Это весьма оригинальная и одновременно полезная задумка. О ней журналисту TagilCity.ru рассказал Владислав.

После третьей встречи, мы с Александром поняли, что не развиваемся на наших встречах. Все проходит немного не так, как хотелось бы. Мы решили, что нужно кое-что придумать. Решили, что, если человека поставить в рамки каких-то условий, то человек сделает все возможное, чтобы добиться поставленного. Так, придумали игру, в которой человек делится своими проблемами в бизнесе, а слушатели – предприниматели из совершенно разных сфер – придумывают ему задания, с которыми он должен справиться в установленные сроки, в несколько этапов. Для каждого они свои. Например, одному участнику мы дали два задания на неделю, другому – месяц. Если предприниматель не справится с заданием, то получит наказание, кстати, тоже весьма полезное для его бизнеса.

Кроме того, Владислав отметил, что главной проблемой для молодых предпринимателей Нижнего Тагила является поиск места, где они бы могли организовывать встречи. Комфорт и оборудование крайне важны. Например, проектор, позволяющий для всех наглядно демонстрировать изучаемое, доска, столы, стулья, элементарно – горячая вода для чая. В антикафе «Варенье» всё необходимо для этого, кстати, есть. А директор антикафе Михаил, который является по совместительству и участником встреч, также поделился с TagilCity.ru впечатлениями о прошедшем «Бизнес-спецназе»:

На самом деле, такой подход крайне интересен. Много нового для себя узнаешь, какие-то мелочи, детали. Интересно то, что собираются люди, который что-то пытаются добиться, или уже добились своих целей. В итоге таким коллективным мышлением можно «родить» новые идеи и вообще начать бизнес. Благодаря встрече у меня появились некоторые идеи, которые будут воплощены в реальность. От новой встречи жду лекций по SEO-продвижению, новой информации по рекламе. Знаю, что планируется встреча с известными людьми, которые добились более масштабных успехов рассказал Михаил.

В отдельности хочется отметить, что на воскресной встрече, по словам организатора, присутствовало 20 человек, на предыдущей – 11. Владислав отметил, что именно благодаря TagilCity.ru это количество может вырасти вдвое, ведь, как выяснилось, двое из восьми новичков, узнали о встрече с нашего портала, а еще четверо пришли с целью послушать информацию о бесплатной рекламе на TagilCity.ru, с которой выступала коллега Александра Балуева, руководитель отдела продвижения.

Следующая встреча состоится 1 декабря. В настоящее время все детали уточняются, подробности и афиша будут объявлены позже. На обновлением новостей можно следить в группе сообщества «Предприниматели Нижнего Тагила».