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Сергей Носов побывал на месте, где накануне произошло смертельное ДТП: теперь там два пешеходных перехода (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов побывал на месте, где накануне произошло смертельное ДТП: теперь там два пешеходных перехода (ФОТО)

27 ноября 2013, 17:35Общество
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