Сергей Носов побывал на месте, где накануне произошло смертельное ДТП: теперь там два пешеходных перехода (ФОТО)

Напомним, вчерашним утром под колесами Toyota Estima погиб мужчина 1955 года рождения. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Напомним, ближайшая «зебра» – на перекрестке с улицей Энтузиастов, а по стороне магазина, где и был сбит пешеход, нет тротуара - там промышленная зона, огороженная забором.

Вот что пишет пользователь Алексей Чебурин:

Сегодня, после приезда Сергея Носова, на место ДТП со смертельными исходами по улице Юности, поставили два пешеходных перехода. Сейчас будем знать, что где новый переход, там была смерть. До этих случаев говорили, что переход в этом месте ставить не положено, пока кто-то не лег? Конечно, Сергею Носову «Спасибо», а вот кто должен заниматься непосредственно этим делом пока не за что.

Фотографии из паблика «Типичный Тагильчанин»

Сколько угодно можно обвинять ГИБДД в том, что пешеходные переходы устанавливают только после несчастья, но никто, кроме самого себя, человеку не поможет. Как выяснилось, самое главное на наших дорогах – быть не только внимательным и сообразительным, но и иметь специальные светоотражающие элементы, которые позволят любому водителю увидеть человека в темноте.