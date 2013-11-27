Забота о ближних: в Нижнем Тагиле центр поддержки семьи примет помощь

Так, центр поддержки семьи «Радость моя» обращается к тагильчанам за помощью. Все желающие могут присоединиться к заботе о семьях, находящихся в трудном положении. Ведь на их месте может быть любой.

Список необходимых товаров велик – необходимо всё. Начиная от детских кроваток для младенца, комбинезонов для ребят до 1 года и заканчивая обувью демисезонной 13-го размера.

Неравнодушных просят предварительно сделать звонок по одному из телефонов: (3435)920-480, 959-64-77-386, 982-662-36-16 С 10.00 до 18.00. Сбор помощи осуществляет центр поддержки семьи «Радость моя» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 10а, вход через охранное предприятие «система безопасности», кабинет №4. Пожертвования принимаются в любой день, кроме понедельника с 12.00 до 17.00.