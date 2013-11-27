Жителям «грязного» двора на Тагилстрое подсыпали гравия: первый шаг на пути к ремонту

Напомним, во дворе Шалфея давно не проводилось благоустройство, а после коммунального ремонта (замена труб) ситуация вообще ухудшилась. Двор достаточно велик, находится между домами Металлургов 38, 36, Попова 2, 4, Индивидуальная 1а, 3.

Журналист TagilCity.ru с этим вопросом обращался в администрацию Тагилстроевского района, где пообещали разобраться, «кто там перекопал», и восстановить территорию.

Сегодня Шалфей рассказал о проведенных на месте работах – там посыпали гравием въезды во двор. Кроме того, тагильчанин написал заявление на ремонт двора на имя главы Тагилстроевского района.

Заодно неравнодушный житель Тагилстроя написал заявления по поводу двора по улице Металлургов, 46а и на Красном Камне по Восточной, 1 и Победы, 29. По словам Шалфея, там творится настоящий беспредел.