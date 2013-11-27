Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жителям «грязного» двора на Тагилстрое подсыпали гравия: первый шаг на пути к ремонту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Жителям «грязного» двора на Тагилстрое подсыпали гравия: первый шаг на пути к ремонту

27 ноября 2013, 15:55Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»