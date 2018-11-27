27-летний екатеринбуржец обвиняется в номинальной регистрации сразу трех юрлиц

В мае обвиняемый обратился в налоговый орган. Ему нужно было зарегистрировать на свое имя сразу три юрлица. Сотрудники налоговой стали задавать ему вопросы о том, чему будут заниматься его фирмы. На заданные вопросы молодой человек ответить не смог. Тогда сотрудники налогового органа сообщили в следственный комитет.