27-летний екатеринбуржец обвиняется в номинальной регистрации сразу трех юрлиц
Житель Екатеринбурга обвиняется в номинальной регистрации сразу трех юрлиц на свое имя. За вознаграждение в несколько тысяч рублей ему предложил стать директором неизвестный.
В мае обвиняемый обратился в налоговый орган. Ему нужно было зарегистрировать на свое имя сразу три юрлица. Сотрудники налоговой стали задавать ему вопросы о том, чему будут заниматься его фирмы. На заданные вопросы молодой человек ответить не смог. Тогда сотрудники налогового органа сообщили в следственный комитет.
Обвиняемый признал вину и рассказал, что ему предложили стать номинальным директором. За директорство он должен был получить несколько тысяч рублей. Назвать конкретно, кто предложил ему зарегистрироваться, он не смог, поскольку обвиняемому было известно только имя этого человека.
Следователи ведут поиск неустановленного лица, который был инициатором регистрации фирм.
Уголовное дело на поставного директора направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.