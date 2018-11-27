Финансирование тагильского спорта в 2019 году увеличится на 326 миллионов рублей
Сегодня, 20:10ОбществоФото: pixabay.com
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В 2019 году финансирование физической культуры и спорта в Нижнем Тагиле увеличится на 326 миллионов рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщил начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Дмитрия Язовских, переход на систему спортподготовки дадут возможность направить средства на материальное обеспечение спортшкол.
В 2019 году будут выделены деньги на покупку формы для детей, занимающихся в спортивных школах города. Это будет сделано впервые.
В три раза увеличится финансирование бюджетных учреждений, сумма, запланированная на эти цели, составит 61 миллион рублей. В два раза увеличится поддержка профессионального спорта. В проекте бюджета также запланирован ремонт спортзалов в поселке Уралец и на ул. Алтайской на Вагонке, сообщается на Официальном сайте Нижнего Тагила.
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