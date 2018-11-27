Финансирование тагильского спорта в 2019 году увеличится на 326 миллионов рублей

Как сообщил начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Дмитрия Язовских, переход на систему спортподготовки дадут возможность направить средства на материальное обеспечение спортшкол.

В 2019 году будут выделены деньги на покупку формы для детей, занимающихся в спортивных школах города. Это будет сделано впервые.