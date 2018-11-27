Космонавт МКС призвал свердловчан выбрать имя для Кольцово

Космонавт Сергей Прокопьев принял участие в голосовании по выбору нового имени для аэропорта Кольцово в рамках акции «Великие имена России» и призвал своих земляков последовать его примеру.

В своем видеообращении с МКС он отметил, что сейчас происходит исторический момент:

Имена, которые мы выберем сейчас нашим аэропортам, останутся с нами на долгие годы. С ними будут жить и наши дети, и внуки.