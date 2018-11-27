Космонавт МКС призвал свердловчан выбрать имя для Кольцово
Сегодня, 10:31ОбществоФото: Страница Сергея Прокопьева в соцсетях/vk.com/prokopyev_iss
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Екатеринбуржец Космонавт Сергей Прокопьев с МКС принял участие в акции «Великие имена России».
Сюжеты: Екатеринбург
Космонавт Сергей Прокопьев принял участие в голосовании по выбору нового имени для аэропорта Кольцово в рамках акции «Великие имена России» и призвал своих земляков последовать его примеру.
В своем видеообращении с МКС он отметил, что сейчас происходит исторический момент:
Имена, которые мы выберем сейчас нашим аэропортам, останутся с нами на долгие годы. С ними будут жить и наши дети, и внуки.
Видео
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Видео: Страница Сергея Прокопьева в соцсетях/vk.com/prokopyev_iss
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