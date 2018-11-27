Организовавший в Нижнем Тагиле финансовую пирамиду бизнесмен осужден на 4 года
В Асбесте суд вынес приговор по делу предпринимателя, который обвинялся в мошенничестве, основанном по принципу финансовой пирамиды.
Мужчина организовал ООО «Клуб предпринимателей», филиалы которого действовали в Кургане, Ишиме, Екатеринбурге, Тюмени и Нижнем Тагиле.
В филиалах фирмы осужденный проводил презентации, семинары, лекции, на которых предлагал людям заключить договор и вложить деньги в организацию. Мужчина обещал, что за два месяца вложенная сумма увеличится в четыре раза.
Жертвами мошенника стали более 770 человек, большинство из них пенсионеры, люди, легко поддающиеся влиянию или попавшие в сложную ситуацию.
Общий ущерб, причиненный подсудимым, составил 4,7 млн рублей.
По решению суда, обвиняемый приговорен к четырем годам исправительной колонии. Кроме того, две его подельницы осуждены на три и два года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.