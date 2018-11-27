Организовавший в Нижнем Тагиле финансовую пирамиду бизнесмен осужден на 4 года

Мужчина организовал ООО «Клуб предпринимателей», филиалы которого действовали в Кургане, Ишиме, Екатеринбурге, Тюмени и Нижнем Тагиле.

В филиалах фирмы осужденный проводил презентации, семинары, лекции, на которых предлагал людям заключить договор и вложить деньги в организацию. Мужчина обещал, что за два месяца вложенная сумма увеличится в четыре раза.

Жертвами мошенника стали более 770 человек, большинство из них пенсионеры, люди, легко поддающиеся влиянию или попавшие в сложную ситуацию.

Общий ущерб, причиненный подсудимым, составил 4,7 млн рублей.