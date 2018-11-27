Под гипнозом: сотрудница ломбарда в Екатеринбурге отдала экстрасенсу золото и деньги

Сотрудница ломбарда вынесла все золото и деньги после визита «экстрасенса». Визит женщины попал на камеры видеонаблюдения в ломбарде. Как оказалось, пенсионерка приходила к девушке-работнице скупки и ранее. Она обещала ей избавление от порчи, сглаза и удачу в делах, созванивалась с девушкой и, не исключает владелец скупки, воздействовала на нее.

В последний визит «экстрасенс» сказала девушке, что для избавления от негатива, ей нужно использовать золото и деньги. Девушка вынесла женщине мешок, в который собрала содержимое сейфа. Пенсионерка осталась ждать у входа, сообщив, что девушке нужно дойти до перекрестка и бросить там три монеты.

Когда работница ломбарда вернулась, то «экстрасенса» уже не было.