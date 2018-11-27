Подозреваемые в хищении нефти на 4 млн руб. задержаны в Свердловской области

Семи свердловчанам, задержанным по подозрению в хищении нефти на 4 млн рублей, грозит лишение свободы на 10 лет.

Полиция установила, что в 2017 году 45-летний ранее судимый житель Режа организовал банду для кражи нефти на территории Верхотурского района. Награбленное свердловчане хранили на промышленной базе, которую занимали по договору аренды. Нефть злоумышленники продавали под видом печного топлива.

Члены преступной группы использовали пожарные рукава, помпы для перекачивания топлива, цистерну для хранения похищенной нефти, радиостанции для связи между собой, видеокамеры с целью наблюдения за окружающей обстановкой и карту расположения магистральных нефтепроводов. Для того, чтобы избежать подозрения, мошенники зарегистрировали юридических лиц и печати. При транспортировке имели при себе фиктивные товарно-транспортные накладные.

Деятельность банды открылась, когда работники нефтегазовой компании заметили падение давления топлива в нефрепроводе и обратились в правоохранительные органы.

22 февраля оперуполномоченными подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка МВД и сотрудниками ОВД Верхотурья подозреваемые были взяты с поличным.