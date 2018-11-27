Сотрудники МФЦ в Екатеринбурге заявили о лишении их премий из-за фотографий для сайта
Сегодня, 19:46ОбществоФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге 150 сотрудников МФЦ не получили премии в размере 10 тыс. рублей из-за того, что они не предоставили свои фото, необходимые для размещения на сайте учреждения.
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Сотрудники МФЦ рассказали о лишении премии в соцсети. В письме говорится, что руководство не давало никаких официальных указаний по предоставлению фотографий, поэтому лишение премии стало для них неожиданностью.
Также специалисты многофункционального центра задаются вопросом: куда ушла невыплаченная премия.
Как пишет znak.com, в пресс-службе МФЦ информацию о лишении премий опровергли и сообщили, что премии начисляются в соответствии с показателями эффективности сотрудников, а также за улучшение этих показателей. Фотографии сотрудников размещаются на сайте только с их согласия.
Возможно, кто-то из сотрудников просто в одном месяце получил премию больше, чем в другом, пояснили в пресс-службе.
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