Сотрудники МФЦ в Екатеринбурге заявили о лишении их премий из-за фотографий для сайта

Сотрудники МФЦ рассказали о лишении премии в соцсети. В письме говорится, что руководство не давало никаких официальных указаний по предоставлению фотографий, поэтому лишение премии стало для них неожиданностью.

Также специалисты многофункционального центра задаются вопросом: куда ушла невыплаченная премия.

Как пишет znak.com, в пресс-службе МФЦ информацию о лишении премий опровергли и сообщили, что премии начисляются в соответствии с показателями эффективности сотрудников, а также за улучшение этих показателей. Фотографии сотрудников размещаются на сайте только с их согласия.