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Сотрудники МФЦ в Екатеринбурге заявили о лишении их премий из-за фотографий для сайта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники МФЦ в Екатеринбурге заявили о лишении их премий из-за фотографий для сайта

Сегодня, 19:46ОбществоФото: pxhere.com
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