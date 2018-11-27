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Сотрудники полиции Нижнего Тагила получили награды и первые офицерские звания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники полиции Нижнего Тагила получили награды и первые офицерские звания

Сегодня, 14:13ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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