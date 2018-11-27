Свердловская область получит 80 млн рублей для строительства образовательных центров

Свердловская область участвовала в национальном проекте «Образование» и федеральном проекте «Современная школа» и вошла в число победителей, которые получат финансирования из государственной казны. Планируется создание 7-ми образовательных центров на базе уже имеющихся площадок в посёлке Совхозный, Асбестовском городском округе, Алапаевском, Камышловском, Каменском, Сысертском районах, а также в поселке Калья.