Свердловская область получит 80 млн рублей для строительства образовательных центров
Из федерального бюджета Свердловская область планирует получить 80 млн рублей для строительства центров образования гуманитарного и цифрового профилей. Средства были распределены в результате конкурсного отбора.
Свердловская область участвовала в национальном проекте «Образование» и федеральном проекте «Современная школа» и вошла в число победителей, которые получат финансирования из государственной казны. Планируется создание 7-ми образовательных центров на базе уже имеющихся площадок в посёлке Совхозный, Асбестовском городском округе, Алапаевском, Камышловском, Каменском, Сысертском районах, а также в поселке Калья.
Как сообщает «Уралинформбюро», эти районы получат современное оборудование, среди которого будут наборы специализированных образовательных робототехнических модулей для изучения основ робототехники, интерактивные панели, системы видеоконференцсвязи. Помимо этого в образовательных центрах планируется создание коворкингов с проектором и экраном для публичных выступлений.