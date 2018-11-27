Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловская область получит 80 млн рублей для строительства образовательных центров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
17799053046 f26f97c57b o

Свердловская область получит 80 млн рублей для строительства образовательных центров

Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
Читайте
также
Налог на тунеядство, ледяной бензин и советчики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Закрыть налоговую, учить педагогов, делать движухи: что советуют мэру Нижнего Тагила?
Инклюзивность – первый гвоздь в крышку гроба российского образования
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина