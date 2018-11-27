В новые учреждения переведут воспитанников детсада "Темерничок" в Ростове

Родителям пояснили, что обращаться по этим вопросам нужно на улицу Ларина, 19/2. Здесь работают сотрудники отдела образования Октябрьского района. Кроме того, работники управления образования донской столицы ответят на интересующие вопросы. Следует приходить по адресу: Обороны, 76.