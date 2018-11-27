В новые учреждения переведут воспитанников детсада "Темерничок" в Ростове
Сегодня, 21:43ОбществоФото: pixabay.com
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Власти Ростова-на-Дону удовлетворили просьбу родителей и приняли решение перевести воспитанников детского сада "Темерничок" в другие дошкольные учреждения.
"Инициатором перевода стали родственники детей. Администрация пошла навстречу и приняла соответствующее решение", - говорится в публикации издания RostovGazeta.
Родителям пояснили, что обращаться по этим вопросам нужно на улицу Ларина, 19/2. Здесь работают сотрудники отдела образования Октябрьского района. Кроме того, работники управления образования донской столицы ответят на интересующие вопросы. Следует приходить по адресу: Обороны, 76.
По информации издания, владельцем вышеуказанного детсада является ОАО АТП-3 "Трансервис". Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев не оставил без внимания обращение родственников детей и предложил руководству учреждения выкупить его. Была предложена рыночная цена, однако поступил отказ.
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