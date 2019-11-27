Бастрыкин наградил уральского школьника медалью «Доблесть и отвага»
Сегодня, 10:53ОбществоФото: СК Российской Федерации
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение человека, сообщается на официальном сайте СК.
Мальчик 3 ноября спас 11-летнюю девочку, провалившуюся под лед во время прогулки с подругой по пруду. При этом под мальчиком треснул лед, и он тоже оказался в воде, однако смог спасти себя и школьницу.
Бастрыкин подчеркнул, что Дмитрий «совершил мужской поступок, который является отличным примером для других».
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Медаль уральскому школьнику была вручена в Москве.
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