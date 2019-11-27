Годовое обслуживание за полцены: Альфа-Банк запустил "черную пятницу" для бизнеса
Альфа-Банк объявил акцию, приуроченную к «Черной пятнице»: до 1 декабря компании и ИП, открывшие расчетный счет, могут воспользоваться скидкой в размере 50% на обслуживание. При этом она будет действовать целый год.
Акция доступна для новых клиентов, впервые открывающих счет в Альфа-Банке по таким тарифным планам, как «ВЭД+», «Лучший старт», «Удачный выбор», с ежемесячной оплатой.
Период действия акции – семь дней, сообщает vostokmedia.com. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обратиться в любое отделение Альфа-Банка, подать заявку на сайте, позвонить менеджерам банка или решить вопрос через партнерскую сеть.
Глава блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин напомнил, что в 2018 году после акции «Черная пятница» количество клиентов выросло на 30%. В этом году результаты должны быть еще более впечатляющими. Альфа-Банк – удачный выбор для тех, кто делает ставку на качество обслуживания, быстрые расчеты и наличие сервисов для развития бизнеса. Взаимодействие банка и клиентов Осин назвал классическим взаимовыгодным сотрудничеством: клиентам доступны разработки современного банка, а финансовая организация может стабильно развиваться, опираясь на лояльную клиентскую базу.