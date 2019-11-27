Медведев разрешил животным жить в подвалах домов

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи (отверстия для циркуляции воздуха) подвалов в многоквартирных домах открытыми, чтобы туда могли пройти бездомные животные, сообщает «РИА-Новости».
Согласно документу, один из продухов в подвалах и технических подпольях домов должен оставаться открытым весь год.
По мнению вице-премьера Виталия Мутко, такое решение позволит поддерживать в подвалах на нормальном уровне температуру и влажность, а также обеспечить бездомным животным гуманное отношение, чтобы они не замерзли зимой на улице или не оказались замурованными в помещении.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей