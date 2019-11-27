Медведев разрешил животным жить в подвалах домов

Согласно документу, один из продухов в подвалах и технических подпольях домов должен оставаться открытым весь год.

По мнению вице-премьера Виталия Мутко, такое решение позволит поддерживать в подвалах на нормальном уровне температуру и влажность, а также обеспечить бездомным животным гуманное отношение, чтобы они не замерзли зимой на улице или не оказались замурованными в помещении.