Минздрав СО подвел первые итоги нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»

Ключевая государственная задача сегодня — сбережение населения, а один из важнейших базовых показателей благополучия страны и региона — продолжительность жизни. Национальные проекты направлены на решение именно этих задач, заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

Во время обсуждения итогов министр отметил, что продолжается работа по замене ветхих ФАП на модульные. В 2019 году закуплено 34 модульных ФАП, а к 31 передвижному пункту закуплено еще девять.

Продолжается внедрение «бережливых технологий» в поликлиниках. Они введены дополнительно в 74 медицинские организации. Планируется сделать «бережливыми» все детские поликлиники к 2021 году, а к 2024 году «бережливыми» станут не менее 112 поликлиник или 92% от общего их количества.

Также в регионе развивается всероссийская акция «#ДоброВСело», к которой добавлена региональная акция «#ДоброВгород». За 10 месяцев было совершено 87 выездов, в том числе восемь из них совершены в города. Участие в акции принял 821 волонтер из областного медколледжа и 237 медработников учреждений области и УГМУ. Всего, в рамках акции, охвачено около 15 тысяч человек взрослого и 4,5 тысячи детского населения.

В области работает 27 вертолетных площадок для эвакуации пациентов, в том числе девять из них расположены при трассовых пунктах. За 10 месяцев они совершили 766 вылетов и эвакуировали 710 пациентов, в том числе 163 ребенка.

В 2020 год в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Свердловской области» планируется открыть референсный центр по лучевой диагностике. Это позволит пересмотреть результаты больных всей области экспертами в области онкологии. Еще один центр будет организован по патоморфологии после того, как будет создана система сканирования и получен доступ к электронному архиву препаратов.

Также планируется обеспечить своевременную диагностику новообразований. Так, в следующем году в городах Свердловской области будут открыты медицинские центры по диагностике рака на базе 20 учреждений. В конце 2019 года центры появятся в Верхней Пышме и Асбесте, а в 2020 году их откроют в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, а также два центра в Екатеринбурге.

Для улучшения работы детских поликлиник закуплено оборудование на 266 миллионов рублей. До конца года планируется закупить системы для проведения УЗИ и ЛОР-осмотров на 38 миллионов рублей. Также было завершено строительство поликлиники для детей со стационаром в две смены в Красноуфимске. Проводится подготовка документации для строительства поликлиники в Кировграде.

Особенное внимание уделяется кадровому обеспечению. Продолжается реализация мер по федеральному набору студентов. Он вырос в 2,5 раза до 224 человек за последние пять лет. Планируется, что в 2020 году набор студентов в областной колледж составит 2530 человек, что на 42% больше, чем в 2019 году. Увеличение набора осуществляется в рамках поручения Президента России о подготовке кадров.

В 2019 году было увеличено количество принятых врачей. А среди уволившихся преобладает персонал пенсионного возраста.