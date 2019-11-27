На Урале будут судить хирурга призывной комиссии за постановку диагноза за взятку
Сегодня, 09:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Каменске-Уральском хирург предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
Мужчина был прикомандирован в призывную комиссию Военного комиссариата и имел право на постановку призывникам диагнозов. Так он за 100 тысяч рублей пообещал одному из призывников поставить диагноз, дающий право на отсрочку от прохождения воинской службы.
Обвиняемый был задержан летом этого года в момент получения половины указанной суммы. Свою вину он признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. Хирургу грозит до шести лет лишения свободы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей