Нижний Тагил опередил Екатеринбург по качеству жизни

Лучшим городом в 2019 году по качеству жизни признана Казань. В десятку лучших попали также Иркутск, Уфа, Кемерово, Севастополь, Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. Екатеринбург оказался на 24-м месте, при этом уральскую столицу опередил Нижний Тагил, заняв 23 место в рейтинге.