Нижний Тагил опередил Екатеринбург по качеству жизни

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Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг российских городов по качеству жизни. Нижний Тагил в нем оказался на 23 строчке.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лучшим городом в 2019 году по качеству жизни признана Казань. В десятку лучших попали также Иркутск, Уфа, Кемерово, Севастополь, Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. Екатеринбург оказался на 24-м месте, при этом уральскую столицу опередил Нижний Тагил, заняв 23 место в рейтинге.
В основу исследования лег анализ таки показателей как оценка общего положения дел в городе, ремонт дорог, работа общественного транспорта и полиции, развитие культуры, работа местных властей, качество медицины.
Исследование проводилось летом и осенью этого года, минимальное число респондентов в каждом городе составило 600 человек.
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