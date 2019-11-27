«Сплю в одежде». Ресурсники выясняют причины падения температур в квартирах тагильчан

Жители домов на улицах Ленина, Строителей, Красная, Пархоменко, Карла Либкнехта, Газетная, Мира и Горошникова сообщили на сайте Городского контроля, что в квартирах холодно. Исполнительный директор управляющей компании «Управдом» Евгений Маруков рассказал TagilCity.ru, что в отопительной системе снижены параметры давления.

Мы написали заявление «ТагилТеплоСбыту» и «ТагилЭнерго». Пока ждём ответ. Несколько раз в неделю мы сами проверяем изменения давления и температуры в квартирах, сообщил исполнительный директор.

В «ТагилТеплоСбыте» пояснили TagilCity.ru, что подача тепла от организации идёт до внутридомовой разводки, а распределение по квартирам входит в компетенцию управляющей компании.

В приёмной МУП «Тагилэнерго» сообщили, что сотрудники предприятия действительно выясняют причины падения температуры в квартирах.