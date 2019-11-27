В Екатеринбурге подозреваемый в поджоге электрощитков нанес ущерб на 1,3 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока решение суда не вынесено, он будет находиться под подпиской о невыезде.

Инцидент, связанный с поджогом электрощитков произошел в минувшие выходные. В Орджоникидзевском районе на Уралмаше и Эльмаше был совершен поджег электрощитков в подъездах девятиэтажных домов.