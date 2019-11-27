В Екатеринбурге подозреваемый в поджоге электрощитков нанес ущерб на 1,3 млн рублей
Вчера, 23:31ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело за поджог 13 электрощитков. Общий ущерб управляющей компании составил 1,3 миллиона рублей, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока решение суда не вынесено, он будет находиться под подпиской о невыезде.
Инцидент, связанный с поджогом электрощитков произошел в минувшие выходные. В Орджоникидзевском районе на Уралмаше и Эльмаше был совершен поджег электрощитков в подъездах девятиэтажных домов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала ранее судимого 33-летнего гражданина. У него нашли перчатки и зажигалку. Мужчина отрицать вину не стал и заявил о 13 совершенных поджогах. Причиной совершения преступления стала месть управляющей компании, которой он должен крупную сумму денег.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей