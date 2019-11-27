В Нижний Тагил прибудут летающие лыжники для подготовки к Кубку мира

По словам директора ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Аист» Якова Миленького, завтра в город прибудет сборная команда Казахстана. Также было принято решение, что лидер российской сборной Евгений Климов, тоже приедет в Нижний Тагил завтра. Со второго по пятое декабря прибудут лыжники из Болгарии и Италии.