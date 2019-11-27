В Нижний Тагил прибудут летающие лыжники для подготовки к Кубку мира
Сегодня, 14:13ОбществоФото: pixabay.com
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28 ноября в Нижнем Тагиле ожидается прибытие летающих лыжников, чтобы лучше подготовиться к проведению пятого и шестого этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам директора ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Аист» Якова Миленького, завтра в город прибудет сборная команда Казахстана. Также было принято решение, что лидер российской сборной Евгений Климов, тоже приедет в Нижний Тагил завтра. Со второго по пятое декабря прибудут лыжники из Болгарии и Италии.
Кубок мира пройдет в спортивном комплексе «Аист» 7 и 8 декабря. Планируется, что участие в нем примут 70 спортсменов из 15 стран мира. Кроме того, ожидается, что на церемонии открытия выступит министр спорта РФ Павел Колобков.
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