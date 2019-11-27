В России могут начать маркировать домашних животных с помощью чипов и татуировок

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Минсельхоз в Госдуму внесет законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

Он предполагает, что обязательной идентификации будут подвержены кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, а также другие животные.