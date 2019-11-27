В России могут начать маркировать домашних животных с помощью чипов и татуировок
Вчера, 23:15ОбществоФото: pixabay.com
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До конца года Россия инициирует обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок, сообщают «Известия».
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Минсельхоз в Госдуму внесет законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».
Он предполагает, что обязательной идентификации будут подвержены кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, а также другие животные.
Такая инициатива была предложена еще в феврале текущего года. Она позволит оперативно выявлять источники и вспышки заболеваний скота. Также Бурматов отметил, что пока вопрос финансирования проекта остается открытым.
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