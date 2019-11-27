В Самаре арестовали главу финансовой пирамиды, обманувшей россиян на 3 млн рублей
Сегодня, 20:22ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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В Самаре арестована глава финансовой пирамиды «Фабрика продуктов ВС», офис которой функционировал в Нижнем Тагиле. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Сюжеты: Нижний Тагил
Депутат пояснил, что по делу уже более 1,5 тысячи потерпевших, ареста Галины Федотовой, являющейся главой пирамиды, добивались полгода.
В офисе компании под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива от горожан принимались деньги. При этом гражданам предлагалась выплата от 13% до 20% годовых. Использовалась схема, по которой доход выплачивался за счет привлеченных средств других пайщиков. Сумма нанесенного ущерба превысила 3 млн рублей.
в 2019 году Федотова была задержана в Тольятти. Финансовая пирамида работала в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Ульяновске и ряде других городов.
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