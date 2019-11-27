В Самаре арестовали главу финансовой пирамиды, обманувшей россиян на 3 млн рублей

Депутат пояснил, что по делу уже более 1,5 тысячи потерпевших, ареста Галины Федотовой, являющейся главой пирамиды, добивались полгода.

В офисе компании под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива от горожан принимались деньги. При этом гражданам предлагалась выплата от 13% до 20% годовых. Использовалась схема, по которой доход выплачивался за счет привлеченных средств других пайщиков. Сумма нанесенного ущерба превысила 3 млн рублей.