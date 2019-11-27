В Свердловской области 47 пешеходных переходов будут оснащены проекционной разметкой
Сегодня, 21:57ОбществоФото: pixabay.com
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В 2020 году на 47 пешеходных переходах появится проекционная разметка, сообщается на информационном портале Свердловской области.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам и планам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.
Глава ведомства отметил, что одна из важных задач проекта — уменьшение смертности на дорогах в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. По его мнению, проекционная разметка на дороге позволит приблизиться к этому показателю, потому что она заметна при любой погоде и при любых дорожных условиях.
В текущем году она была использована на нескольких участках региональных дорог и получила высокие оценки экспертов.
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