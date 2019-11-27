Владислав Пинаев обсудил с общественниками обустройство микрорайона «Кирпичный»

Общественники подняли вопрос кронирования деревьев. Владислав Пинаев заявил, что на данный момент администрация занимается сбором заявок на снос от жителей. Кроме того, из бюджета города выделено пять миллионов рублей на проведение соответствующих работ.

Также в ближайшем будущем планируется решить вопросы ремонта дорог, обустройства детской площадки и размещения остановок общественного транспорта.

Заместитель председателя ТОС «Пырловка» Наталья Лагутина рассказала о плохом состоянии брусчатого покрытия дороги, расположенной по улице заречная в сторону пивоваренного завода. Пинаев отметил, что оно включено в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» на 2020 год, а в 2023 году планируется восстановить дорожное покрытие на улице Краснознаменной.

Помимо того, муниципалитет приступил к решению еще одной важной проблемы микрорайона — строительству тротуаров вдоль улицы Краснознаменной. Готов проект, он получил положительное заключение госэкспертизы, уже определен подрядчик. Средства в размере 9,5 миллионов рублей будут выделены из местного бюджета, сказал глава города.

Он дал поручение городским службам о составлении графика ремонта ям и грейдирования грунтовых дорог в летнее время.

Также жители района обратились к главе города с просьбой обустроить площадку. Этот вопрос уже проработан и определено оптимальное место для ее расположения — на пересечении улиц Северная и Кирпичная.

Кроме того, жители ТОСов поговорили об отлове собак, площадок для сбора мусора ТКО.

Встречи мэра города с представителями ТОС проходят регулярно.

Это помогает лучше узнать те проблемы, которые волнуют тагильчан, рассказать о текущей работе администрации, считает Владислав Пинаев.