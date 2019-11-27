Жители Нижнего Тагила одобрили проект городского бюджета на 2020 год
Сегодня, 27 ноября, в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На мероприятии зарегистрировались 194 человека, сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно основным параметрам городского бюджета, которые представил замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, прогнозируемый объём доходов составит более 14 миллиардов рублей.
Основными направлениями расходов станут развитие городского транспорта, ремонт и содержание дорог, благоустройство города и развитие социальной сферы.
В проекте бюджета на 2020 год заложены расходы на строительство моста через Тагильский пруд, строительство детсадов, ремонт дорог по нацпроекту БКАД, возведение жилого дома в посёлке Уралец для переселения граждан из аварийного жилья.
Присутствующие на слушание тагильчанине подавляющим большинством голосов одобрили проект бюджета города на 2020 год. Протокол мероприятия с рекомендациями и предложениями будет направлен мэру.