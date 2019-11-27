Жительница Урала отсудила у магазина 56 тысяч рублей за бракованный браслет
Жительница Североуральска отсудила у ювелирного магазина 56 тысяч рублей за бракованный браслет, сообщает «Комсомольская правда».
Женщина приобрела золотой браслет 585 пробы стоимостью почти 13 тысяч рублей. Дома она заметила, что звенья украшения плохо пропаяны. Она обратилась в магазин с претензией. Ей предложили отремонтировать браслет, потому что ювелирные изделия нельзя вернуть или обменять.
После ремонта женщина обнаружила, что недостаток не был устранен, при этом еще ощущались заусенцы. Кроме того, из-за плохой спайки стыков браслет порвался. Потерпевшая снова обратилась в магазин, но продавец настояла, что деньги не будут возвращены, возможен только повторный ремонт.
Тогда женщина обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства составили исковое заявление в суд. По его решению с продавца была взыскана стоимость товара, неустойка, компенсация морального вреда, возмещение убытков и судебных расходов. Более того, магазину назначен штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке. Общая сумма составила 56 656 рублей.