Жительница Урала отсудила у магазина 56 тысяч рублей за бракованный браслет

Женщина приобрела золотой браслет 585 пробы стоимостью почти 13 тысяч рублей. Дома она заметила, что звенья украшения плохо пропаяны. Она обратилась в магазин с претензией. Ей предложили отремонтировать браслет, потому что ювелирные изделия нельзя вернуть или обменять.

После ремонта женщина обнаружила, что недостаток не был устранен, при этом еще ощущались заусенцы. Кроме того, из-за плохой спайки стыков браслет порвался. Потерпевшая снова обратилась в магазин, но продавец настояла, что деньги не будут возвращены, возможен только повторный ремонт.