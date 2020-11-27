«Единая Россия» получила 6,7 тыс. регистраций на участие в «ПолитСтартапе»

«Этот проект отвечает на главный запрос общества, как к «Единой России», так и к политической системе в целом – запрос на обновление кадров и на развитие социальных лифтов в политике. Ведь если человек активен, у него есть понимание решения конкретной общественно значимой проблемы, есть соратники, то партия готова ему предоставить свои возможности вплоть до опытнейших кураторов из числа политтехнологов или действующих депутатов, с которыми он может успешно участвовать в наших будущих праймериз в Госдуму. Победит – пойдет кандидатом», - сообщил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.