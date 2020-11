«Единая Россия» получила 6,7 тыс. регистраций на участие в «ПолитСтартапе»

С целью участия в кадровом проекте “Единой России” «Федеральный ПолитСтартап» анкеты подали более 6,7 тыс. человек со всей страны.

Наибольшее количество заявок получили из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Владимирской и Архангельской областей, а также Краснодарского края, республик Чечня и Башкирия. На одно место в проекте примерно 44 претендента. Большая доля желающих принять участие в этом проекте – работники социальной сферы. Причем 40% претендентов - женщины, а более половины из подавших заявки - жители населенных пунктов, не являющихся административными центрами, сообщает Nashgorod. Первоначально участникам нужно будет пройти отборочный тур проекта, далее пройдет предварительное голосование. После него победители примут участие в избирательной кампании следующего года. Первым этапом проекта предполагается отбор претендентов по информации из их анкет. Большим плюсом станет опыт общественно-политической деятельности, а также широкое участие в сфере медиа. По окончании этапа эксперты Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России» выберут 150 человек. Именно им предоставят возможность пройти первый обучающий модуль ВПШ, начинающийся в декабре. По окончании второго обучающего модуля, который запланирован на апрель-май, участников будут ждать экзамены. К успешно сдавшим будут прикреплены наставники для принятия участия в предварительном голосовании. В качестве наставников выступят эксперты-политологи федерального уровня. Например, председатель партии Дмитрий Медведев уже сообщил, что сам готов поучаствовать в такой роли. Как сообщает интернет-портал партии "Единая Россия", для самих кандидатов участие в «ПолитСтартапе» - это возможность получить новый опыт. А проект призван привлечь в политику новых лиц, ярких лидеров из российских регионов, которые уже успели заслужить доверие населения. «Для нас очень важно привлекать в политику новых лиц, специалистов из разных направлений, медицинских работников, учителей. Одно из наиважнейших качеств в этой работе – желание помогать людям. Ведь депутат - представитель своего региона, его главная задача состоит в оказании помощи избирателям. Нужно добиваться финансовых средств, осуществлять контроль над строительством, различными ремонтными работами, решать проблемы граждан. Все реализовывать собственными руками. Только такие кандидаты необходимы партии и жителям страны», — не сомневается секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Жители Свердловской области также приняли активное участие в проекте. Как сообщил секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, до сотни желающих попробовать свои силы в политической борьбе за Госдуму заявились на проект «ПолитСтартап» от региона. «Этот проект отвечает на главный запрос общества, как к «Единой России», так и к политической системе в целом – запрос на обновление кадров и на развитие социальных лифтов в политике. Ведь если человек активен, у него есть понимание решения конкретной общественно значимой проблемы, есть соратники, то партия готова ему предоставить свои возможности вплоть до опытнейших кураторов из числа политтехнологов или действующих депутатов, с которыми он может успешно участвовать в наших будущих праймериз в Госдуму. Победит – пойдет кандидатом», - сообщил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

