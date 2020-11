Девятиклассники Свердловской области выходят с дистанционного обучения 30 ноября. Такой указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно документу, дистант для учеников шестых-восьмых и десятых классов продлен до 12 декабря. На тот же срок продлены рекомендации для частных образовательных учреждений и допобразования. Остальные школьники продолжают учиться в очном формате. Указ губернатора начнет действовать с 28 ноября. Напомним, Куйвашев рекомендовал компаниям отменить корпоративы, а также линейки в школах, посвященные новому году. Евгений Куйвашев посоветовал компаниям отменить новогодние корпоративы

