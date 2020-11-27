Евгений Куйвашев посоветовал компаниям отменить новогодние корпоративы

Куйвашев сообщил, что несмотря на меняющуюся эпидемиологическую ситуацию, ближе к новому году правительство, скорее всего, выпустит такую рекомендацию.
Он отметил, что на госпредприятиях и учреждениях корпоративов «совершенно точно не будет».
При этом в школах и детских садах новогодние елки не будут отменять, но при этом на праздниках не должны присутствовать посторонние люди. Родители, родственники и другие зрители не будут допускаться.
В целом, конечно, хотелось бы обойтись малой кровью и как можно меньше людей ограничивать в праздновании нового года — все очень устали, и я понимаю, почему этот вопрос уральцев волнует,подытожил губернатор.
Напомним, сегодня Евгений Куйвашев сообщил о том, что с 30 ноября на очную форму обучения вернутся учащиеся девятых классов.