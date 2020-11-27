Евгений Куйвашев рассказал о дате выхода девятиклассников с дистанта

Куйвашев отмечает, что было очень много обращений по этому поводу. Проанализировав эпидемиологическую обстановку с санитарными врачами, было принято решение, что это сделать возможно.
С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу,написал губернатор.
При этом он напомнил об обязательном соблюдении мер безопасности и сообщил о том, что в случае ухудшения ситуации, школьников опять отправят на дистанционное обучение.
Напомним, с 16 ноября на очное обучение были возвращены учащиеся 11-х классов, также учатся школьники с первого по пятый класс.