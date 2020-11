Евгений Куйвашев рассказал о дате выхода девятиклассников с дистанта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал дату, когда девятиклассники смогут вернуться к очной форме обучения. Об этом он написал в своем Instagram.

Куйвашев отмечает, что было очень много обращений по этому поводу. Проанализировав эпидемиологическую обстановку с санитарными врачами, было принято решение, что это сделать возможно. С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу,написал губернатор. При этом он напомнил об обязательном соблюдении мер безопасности и сообщил о том, что в случае ухудшения ситуации, школьников опять отправят на дистанционное обучение. Напомним, с 16 ноября на очное обучение были возвращены учащиеся 11-х классов, также учатся школьники с первого по пятый класс. Евгений Куйвашев отменил дистант для 11-х классов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter