Евгений Куйвашев рассказал о дате выхода девятиклассников с дистанта

Евгений Куйвашев рассказал о дате выхода девятиклассников с дистанта

Сегодня, 12:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал дату, когда девятиклассники смогут вернуться к очной форме обучения. Об этом он написал в своем Instagram.

Куйвашев отмечает, что было очень много обращений по этому поводу. Проанализировав эпидемиологическую обстановку с санитарными врачами, было принято решение, что это сделать возможно.

С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу,написал губернатор.

При этом он напомнил об обязательном соблюдении мер безопасности и сообщил о том, что в случае ухудшения ситуации, школьников опять отправят на дистанционное обучение.

Напомним, с 16 ноября на очное обучение были возвращены учащиеся 11-х классов, также учатся школьники с первого по пятый класс.

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