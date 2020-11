Глава Хабаровского края провел встречу с призерами конкурса «Большая перемена»

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с призерами конкурса «Большая перемена» и их родителями. Дети пообщались с врио губернатора, а наиболее активные представители Российского движения школьников пообщались с Дегтяревым в удаленном формате.

Конкурс «Большая перемена» входит в ряд проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Хабаровском крае на конкурс подали заявки 58 учеников 8-10-х классов, 10 из которых попали в финал и отправились в Крым, чтобы помериться знаниями с финалистами из других регионов. Об этом сообщает transsibinfo.com. С 31 октября по 5 ноября проходил финальный этап конкурса, куда попали четыре школьника - Никита Свирин из Хабаровска, Роман Дружинин из Комсомольска-на-Амуре, Ксения Колповская и Дарья Давыдова из района им. Лазо. Все они получили от главы края денежные сертификаты: Дегтярев выдал троим по миллиону рублей, а одному – 200 тысяч рублей. По словам временно исполняющего обязанности губернатора, в конкурсе «Большая перемена» принимали участие более миллиона школьников со всей Российской Федерации. Название конкурса говорит о масштабных переменах, которые в данный момент происходят в мире. Во главе угла стоит формирование человеческого капитала. По мнению Дегтярева, финалисты конкурса - тот самый капитал, на который можно опереться. Также он назвал призеров будущим Хабаровского края и всей России. Дегтярев отдельно поблагодарил родителей школьников, которые смогли воспитать детей, ставших предметом гордости для всего региона. Врио губернатора отметил, что сам является многодетным отцом, поэтому понимает, что такое родительская гордость.

