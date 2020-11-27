Глава Хабаровского края провел встречу с призерами конкурса «Большая перемена»

По словам временно исполняющего обязанности губернатора, в конкурсе «Большая перемена» принимали участие более миллиона школьников со всей Российской Федерации. Название конкурса говорит о масштабных переменах, которые в данный момент происходят в мире. Во главе угла стоит формирование человеческого капитала. По мнению Дегтярева, финалисты конкурса - тот самый капитал, на который можно опереться. Также он назвал призеров будущим Хабаровского края и всей России.