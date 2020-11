Из бывшего здания Коляда-театра предложили сделать культурный бизнес-инкубатор

В Екатеринбурге из здания постройки 1917 года, где располагался Коляда-театр, предложили сделать культурный бизнес-инкубатор, где начинающим предпринимателям окажут поддержку, а горожане получат культурные товары и услуги.

С таким предложением выступил молодежный министр культуры Свердловской области Дмитрий Лугин. Называться новое креативное пространство будет UralCULT. По мнению автора, от других таких мест, он будет отличаться размерами пространства и местоположением. Как рассказал Дмитрий Лугин E1, это здание подходящее. Таким образом, по словам министра, можно отойти от привычного формата, когда подобные площадки занимают бывшие заводы или фабрики. Это уже забитая тема, поэтому мы решили немного отойти от этой концепции и показать, что возможна реализация такого камерного формата, рассказал Дмитрий Лугин. На данный момент проходит подготовка проекта. Скоро уже будут готовы дизайн и 3D-модель. По задумке авторов, можно сделать офисы, кофейню, студию звукозаписи, конференц-зал и пространство для проведения концертов и выставок. Когда концепция будет готова, начнутся поиски инвестора. Создавать UralCULT за бюджетные средства авторы идеи не хотят. По предварительным подсчетам, на реконструкцию зданию потратят не более 10 миллионов рублей. При этом исторический фасад здания будет сохранен.

